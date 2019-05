POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Bad Kreuznach (ots) –

Am 30.05.19 um 04:24 Uhr befuhr ein 24 jähriger Mann mit seinem

Pkw den Neupfälzer Weg in Stromberg, aus Richtung dem Ortsteil

Schindeldorf kommend, in Fahrtrichtung der Ortsmitte. Im Fahrzeug

befanden sich noch zwei Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren sowie

ein 22 jähriger Mann. An der Einmündung in die August-Gerlach-Straße

fuhr der Fahrer geradeaus und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Der

Pkw kam auf den dort verlaufenden Bahnschienen zum Stehen. Alle vier

Fahrzeuginsassen waren vermutlich nicht angegurtet und wurden durch

den Unfall verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab

bei dem Fahrer einen Wert von 1,21 Promille. Der Fahrer gab an, dass

die Bremsen seines Fahrzeuges nicht richtig funktioniert hätten. Zur

genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter

eingeschaltet. Am unfallbeteiligten Pkw entstand Totalschaden (ca.

1500 Euro). Der 22 jährige Mitinsasse wurde mittels eines

Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Die 18 jährige

Mitfahrerin erlitt ebenfalls schwerere Verletzungen. Der Führerschein

des Fahrers wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren gegen

ihn eingeleitet. Ihm droht ein längerer Führerscheinentzug.

