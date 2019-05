POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Frankenthal (ots) –

Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr kommt es in der Wormser

Straße in Frankenthal zu einem Zusammestoß zwischen einem Pkw und

einer Fußgängerin. Die 13-jährige Fußgängerin läuft zwischen

geparkten Fahrzeugen über die Straße und übersieht beim Überqueren

der Straße einen gerade anfahrenden Pkw und stößt mit diesem

zusammen. Die Fußgängerin wird hierbei leicht verletzt.

