LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Kölleda (ots) – Am Mittwochabend ereignete sich um 20:30 Uhr auf

der Ortsverbindungsstraße zwischen Burgwenden und Großmonra ein

schwerer Verkehrsunfall. Ein 52 Jähriger verlor aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts

von der Fahrbahn ab, touchierte hier einen Baum und kam auf dem

angrenzenden Feld zum Liegen. Der Mann wurde durch den Aufprall in

seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen

werden. Aufgrund der schwere seiner Verletzungen, wurde er mit einem

Rettungshubschrauber in die Uniklinik Jena gebracht. An seinem Lkw

Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße war für 2

Stunden komplett gesperrt. Hinweise auf Alkohol oder andere

berauschende Mittel liegen nicht vor.

