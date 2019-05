POL-WAF: Ostbevern. Alkoholisierte Radfahrerin verursachte Verkehrsunfall.

Warendorf (ots) – Am 29.05.2019 gegen 21:00 Uhr befuhr eine

65-Jährige aus Ostbevern mit ihrem Fahrrad die Kolpingstraße in

Ostbevern. In Höhe der Hausnummer 8 touchierte sie mit ihrem Fahrrad

einen geparkten PKW. Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die

Beamten Anhaltspunkte, die auf eine Alkoholisierung der Radfahrerin

hindeuteten. Ein Ankohltest ergab ein deutliches Ergebnis, so dass

die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

