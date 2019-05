POL-WAF: Everswinkel-Alverkirchen. Kind durch Unfall schwer verletzt.

Warendorf (ots) – Am 29.05.2019 gegen 17:20 Uhr befuhr eine

37-Jährige aus Everswinkel-Alverskirchen mit ihrem PKW, in dem sich

auch ihre drei minderjährigen Kinder, sechs, sieben und neun Jahre

alt befanden, die Everswinkeler Str. von der Hauptstraße kommend in

Fahrtrichtung Everswinkel. An der Einmündung zur Straße Am

Vinckenbusch bog sie in diese nach rechts ein und unmittelbar wieder

nach rechts in die Zufahrt zu den dortigen Wohnanschriften. Zu diesem

Zeitpunkt spielte eine 10-Jährige aus Everswinkel-Alverskirchen mit

Mahlkreide im Zufahrtsbereich auf der Fahrbahn. Beim Abbiegevorgang

kam es zum Zusammenstoß mit dem spielendem Kind. Zeugen/ und

Ersthelfer kümmerten sich sofort um das verletzte Kind, dass aufgrund

der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine

Klinik geflogen wurde. Die Verletzungen waren, wie sich später

herausstellte, nicht lebensbedrohlich. Aufgrund der vor Ort

befindlichen Rettungskräfte und der Landung des Rettungshubschraubers

musste die Everswinkler Str. komplett gesperrt werden.

