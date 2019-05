POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B50 zwischen Sinspelt und Niedergeckler

Bitburg (ots) –

Am Mittwoch, dem 29. Mai 2019, kam es gegen 13.45 Uhr zu einem

schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 20-jähriger

Mann aus dem Großherzogtum Luxemburg befuhr hierbei mit seinem Audi

die B50 von Sinspelt kommend in Fahrtrichtung Niedergeckler. Aus

bislang ungeklärter Ursache kam dieser auf gerader Strecke auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW,

der von einem 40-jährigen Mann aus dem Eifelkreis geführt wurde. Die

beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall schwerst verletzt. Sie

wurden nach der Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten infolge der

erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Die

Staatsanwaltschaft Trier hat zur Rekonstruktion des Unfallhergangs

und Ermittlung der Unfallursache einen Gutachter beauftragt. Die B50

war im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die

Unfallaufnahme zwischen Sinspelt und Niedergeckler für mehrere

Stunden vollgesperrt. Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz aus

Neuerburg und Bitburg, der Notarzt, der Rettungshubschrauber Christof

10, der Wehrleiter der VG Südeifel, die Feuerwehren Utscheid,

Sinspelt, Neuerburg, Mettendorf und Bitburg sowie die

Polizeiinspektion Bitburg.

