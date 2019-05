BPOLI KLT: Füße auf den Sitzen im Zug führen eine Frau ins Gefängnis

Zwickau (ots) – Heute Vormittag verhafteten Bundespolizisten in

einem aus Dresden kommenden Regionalexpress eine 41-Jährige und

brachten sie am Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz.

Gegen die Frau bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer

nicht bezahlten Geldbuße in Höhe von 1.500 Euro. Da sie auch vor Ort

gegenüber den Beamten diesen Betrag nicht aufbringen konnte, musste

die Chemnitzerin eine 35-tägige Erzwingungshaft antreten.

Aufgefallen war sie den Einsatzkräften im Zug, weil sie ihre

beschuhten Füße auf der Sitzbank abgelegt hatte. Bei der daraufhin

erfolgten Belehrung und Personalienüberprüfung stellten die

Polizisten die Fahndungsausschreibung fest.

