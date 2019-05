POL-HSK: Elf arbeiten – einer liegt rum

Hochsauerlandkreis (ots) –

Auch in diesem Jahr setzt die Kreispolizeibehörde

Hochsauerlandkreis erneut auf eine provokante Plakataktion gegen

Motorradunfälle. Das diesjährige Plakat zeigt elf Einsatzkräfte bei

der Rettung eines verunglückten Motorradfahrers. Mit dem Motiv soll

bewusst provoziert und auf Unfälle aufmerksam gemacht werden. Niemand

soll sich durch die Darstellung oder den Satz unterhalb des Bildes

angegriffen oder zu nahe getreten fühlen. Das provokante Plakat soll

allerdings Aufmerksamkeit erzielen. Denn nur so werden Biker zum Um-

und Nachdenken angeregt. Wie im letzten Jahr werden die Plakate an

beliebten Ausflugszielen und Bikertreffs im gesamten

Hochsauerlandkreis ausgehangen. Das erste Plakat in diesem Jahr wurde

vom Leiter der Direktion Verkehr, Erster Polizeihauptkommissar Gregor

Mertens und Verkehrssicherheitsberater, Polizeihauptkommissar Raphael

Pavan am Hennesee angebracht. Gerade an dem bevorstehenden langen

Wochenende kommen viele Motorradfahrer in den HSK, um die Strecken

des Sauerlands mit ihren Bikes zu befahren. Wirft man einen Blick in

die Verkehrsunfallstatistik, liegt genau hier die Schwierigkeit. 75%

der verunfallten Motorradfahrer stammen nicht aus dem Kreisgebiet.

Diese werden also nicht mit den lokalen Präventionsmaßnahmen

erreicht. Umso wichtiger ist es, mit den Plakaten an möglichst an den

Bikertreffpunkten präsent zu sein. Bedauerlicherweise sind dieses

Jahr schon über 19 Motorradfahrer verletzt worden. Drei

Motorradfahrer ließen ihr Leben auf den Straßen des Sauerlandes. Im

letzten Jahr gab es 157 Motorradunfälle im HSK. Hierbei wurden 60

Menschen schwer und 76 leicht verletzt. Zwei Fahrer wurden getötet.

Motorradunfälle passieren nicht einfach so. Motorradunfälle werden

verursacht. So begehen bei zwei von drei Unfällen mit Verletzten die

Motorradfahrer den entscheidenden Fehler. Bei etwa der Hälfte der

Unfälle ist die Geschwindigkeit, ob zu schnell oder nicht angepasst,

die Hauptunfallursache. Wer die Straße und den Ausflug ins Grüne

genießen will, sollte wichtige Dinge beachten. Anspruchsvolle

Strecken erfordern eine Menge Konzentration und Aufmerksamkeit.

Besonders für unerfahrene Biker lauern hier viele Gefahren. Viele

unterschätzen die lange Anreise. Für Motorradfahrer ist es

überlebenswichtig die eigene Geschwindigkeit und die Maschine richtig

einschätzen zu können. Gerade nach dem Winter und der längeren

Fahrpause muss die Maschine erst wieder kennengelernt werden. Ein

Fahr- und Sicherheitstraining kann hier sinnvoll sein. Ein klares

Zeichen setzt die Polizei aber auch direkt an den Motorradstrecken.

Konsequent werden Raser und technische Maschinen aus dem Verkehr

gezogen. Jeder Tote und Verletzte ist einer zu viel. Die Menschen

sollen gerne ins Sauerland kommen, um die Strecken und die

Landschaften zu genießen. Hier ist kein Platz für Raser und Drängler.

Fahren Sie vorsichtig und vorausschauend! Achten Sie auf eine

angepasste Geschwindigkeit! Nehmen Sie Rücksicht auf andere

Verkehrsteilnehmer und genießen Sie die Schönheit des Sauerlandes bei

ausgiebigen Pausen!

