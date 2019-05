POL-BOR: Borken – 1. Nachtrag zur vermissten 50-Jährigen

Borken (ots) –

Die Polizei sucht weiterhin nach einer vermissten Frau aus Borken.

Die 50-jährige Bettina Huxel hatte wie berichtet zuletzt am Sonntag,

26.05.2019, Kontakt zu Familienangehörigen. Wo sich die psychisch

erkrankte Frau seitdem aufhält, ist nicht bekannt. Bettina Huxel ist

circa 1,82 Meter groß, von normaler Statur, hat braunes,

schulterlanges Haar und braune Augen. Unterwegs sein könnte sie mit

einem weißen Damenfahrrad der Marke Gazelle. Hinweise über den

Verbleib der Vermissten bitte an die Polizei in Borken: Tel. (02861)

9000.

