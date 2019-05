POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) – 1. „Schüsse“ an Bushaltestelle abgegeben,

Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, 28.05.2019, 21:35 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in der Carl-von-Linde-Straße in Wiesbaden

an einer Bushaltestelle mutmaßlich zu einer Schussabgabe, bei der ein

44-jähriger Mann leicht verletzt wurde und die Verglasung der

Bushaltestelle beschädigt wurde. Der 44-Jährige stand, den eigenen

Angaben zufolge, gegen 21:35 Uhr in der Carl-von-Linde-Straße an der

Bushaltestelle „Flachstraße“, als ein ihm unbekannter Mann

aufgetaucht sei. Urplötzlich sei es zu einer verbalen

Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf das Gegenüber einen

„pistolenartigen Gegenstand“ aus der Hose gezogen und sowohl in

Richtung des 44-Jährigen als auch auf eine Scheibe der Bushaltestelle

geschossen habe. Anschließend habe sich der Täter in Richtung

Dotzheimer Straße entfernt. Um welchen Gegenstand es sich handelte,

mit dem die Schüsse abgegeben wurden, kann derzeit nicht gesagt

werden. Der Täter sei circa 1,80 Meter groß, von schlanker Figur und

habe einen schwarzen Kapuzenpullover getragen. Das 3. Polizeirevier

hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

2. Mehrere Einbrüche in PKW, Wiesbaden-Dotzheim, bis 28.05.2019

(He)Neben den in der Pressemeldung vom 28.05.2019 genannten

PKW-Einbrüchen wurden im Laufe des gestrigen Vormittages in Wiesbaden

fünf weitere Einbrüche angezeigt. In fast allen Fällen gleichen sich

Vorgehensweise, Fahrzeugtyp und Stehlgut den bereits gemeldeten

Taten. Auch in der Graf-von-Galen-Straße, der

Erich-Ollenhauer-Straße, der Hans-Böckler-Straße und dem

Stephan-Born-Weg wurden aus Fahrzeugen der Marke BMW Lenkräder und

Navigationssysteme entwendet. In der Erich-Ollenhauer-Straße wurden

darüber hinaus aus einem Wohnmobil Teile des Armaturenbrettes

ausgebaut und entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend

Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

3. Einbruch in Schule, Wiesbaden-Naurod, Rudolf-Diez-Straße,

Kellerskopfschule, Feststellungszeitpunkt: 29.05.2019, 03:34 Uhr

(He)In der zurückliegenden Nacht wurde festgestellt, dass

unbekannte Täter in Wiesbaden-Naurod in die Kellerskopfschule

eingedrungen waren und hierfür ein Fenster aufgehebelt hatten. Einer

Polizeistreife fiel gegen 03:34 Uhr das geöffnete Fenster auf. Beim

einer Nachschau wurde festgestellt, dass dieses mit mehreren

Hebelansätzen geöffnet worden war. Ob aus dem dahinterliegenden

Werkraum etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest.

Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Das 3. Polizeirevier

hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. E-Bike aus Garage entwendet, Wiesbaden, Nerotal, 28.05.2019,

19:00 Uhr -23:00 Uhr

(He)Unbekannte Täter entwendeten gestern Abend, zwischen 19:00 Uhr

und 23:00 Uhr, aus einer in der Straße „Nerotal“ gelegenen Garage ein

E-Bike und verursachten dabei einen Schaden von fast 3.000 Euro. Der

oder die Täter öffneten gewaltsam das Garagentor und ließen

anschließend das im Innern nochmals gesicherte E-Bike mitgehen.

Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

5. Räder vor dem Haus gestapelt – entwendet! Wiesbaden-Auringen,

Am Rebenhang, 28.05.2019, 11:55 Uhr – 14:00 Uhr

(He)Gestern nutzen dreiste Diebe eine sich ihnen bietende

Gelegenheit zur Begehung eines Diebstahls und entwendeten in Auringen

in der Straße „Am Rebenhang“ einen Satz PKW-Räder, welcher nah am

Gehweg abgelegt worden war. Die Eigentümerin hatte während eines

Umzuges den Satz Reifen (Alufelgen) gegen 12:00 Uhr vor ihrer

Wohnanschrift abgelegt. Um 14:00 Uhr waren die vier Räder im Wert von

circa 800 Euro verschwunden. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 4.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

6. Schrebergärten aufgebrochen, Wiesbaden, Im Steingrund,

26.05.2019, 16:00 Uhr – 28.05.2019, 09:15 Uhr

(He)Zwischen Sonntagnachmittag und Gestern Morgen stiegen

unbekannte Täter in Wiesbaden im Bereich „Im Steingrund“ in

mindestens drei Schrebergärten ein und verursachten einen

Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Unter anderem wurde ein

Benzinrasenmäher entwendet. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor,

mehrere Schrebergartenbesitzer beobachteten jedoch in den letzten

Tagen einen weißen Mercedes Sprinter, welcher im Bereich der Gärten

umherfuhr. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-2240 zu melden.

7. Zweiradkontrolle, Roller fährt über 100 km/h, Wiesbaden,

27.05.2019

(He)Nachdem am vergangenen Montag, im Rahmen einer gemeinsamen

Fortbildungsveranstaltung von Kommunaler Verkehrspolizei und

Landespolizei, mehrere Einsatzkräfte in die technischen und

verkehrsrechtlichen Besonderheiten von Zweiradkontrollen eingewiesen

worden waren, führten die Angestellten und Beamten im Anschluss eine

entsprechende Kontrolle im Wiesbadener Stadtgebiet durch. Neben

Mängelanzeigen und mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen stach ein

Rollerfahrer im Besonderen hervor. Dieser hatte sein Kleinkraftrad,

welches höchstes 45 km/h schnell fahren darf, auf sage und schreibe

über 100 km/h frisiert. Eine vor Ort durchgeführte elektronische

Messung ergab eine Geschwindigkeit von 104 km/h. Dies hatte zur

Folge, dass das Zweirad sichergestellt wurde und ggfls. einem

Gutachter vorgeführt wird. Darüber hinaus wurde gegen den

Zweiradfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Kampfmittelfund in Presberg, Presberg, Unterstraße, 29.05.2019,

11.45 Uhr, (pl)Bei Baggerarbeiten in der Unterstraße in Presberg kam

es am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr zu einem Kampfmittelfund. Da

der Verdacht bestand, dass es sich bei dem aufgefundenen Gegenstand

um eine Phosphorbombe handeln könnte, wurden Spezialkräfte des

Kampfmittelräumdienstes angefordert und Absperr- sowie

Evakuierungsmaßnahmen im Umkreis von bis zu 500 Metern rund um die

Auffindestelle eingeleitet. Von den Absperrmaßnahmen war auch die

Landesstraße 3272 betroffen. Für die zu evakuierenden Personen wurde

außerhalb von Presberg eine Sammelstelle eingerichtet. Nachdem die

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes schließlich vor Ort

eintrafen und feststellten, dass es sich bei dem aufgefundenen

Gegenstand lediglich um das Bruchstück einer Phosphorbombe handelte,

konnten die weiträumigen Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen reduziert

werden. Das Bruchstück wurde erfolgreich geborgen und entschärft, so

dass gegen 14.20 Uhr sämtliche Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben

werden konnten.

2. Einbrecher gescheitert, Geisenheim, Von-Lade-Straße,

26.05.2019, 18.00 Uhr bis 27.05.2019, 08.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter

scheiterten in der Nacht zum Montag in der Von-Lade-Straße in

Geisenheim beim Versuch, in die Cafeteria der Hochschule

einzubrechen. Die Einbrecher machten sich an der Tür der Cafeteria zu

schaffen und ergriffen dann jedoch unverrichteter Dinge die Flucht.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter

der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Randalierer am Rheinufer, Walluf, Rheinuferweg, 10.05.2019 bis

11.05.2019, (pl)Im Bereich des Wallufer Rheinufers waren bereits in

der Nacht zum Samstag, den 11.05.2019, Randalierer unterwegs. Die

Täter beschädigten mutwillig Sitzbänke, Blumenkübel sowie Tische und

entwendeten die Rückenlehne einer Sitzbank sowie zwei

Metallmülleimer. Darüber hinaus hinterließen die Randalierer jede

Menge Müll und Aufkleber. Der durch den Vandalismus entstandene

Sachschaden wird auf über 4.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Bronzevase vom Grab gestohlen, Hünstetten, Görsroth,

Limesstraße, 18.05.2019, 19.00 Uhr bis 26.05.2019, 11.30 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Samstag, dem 18.05.2019, und Sonntag, dem

26.05.2019, auf dem Friedhof in Görsroth von einem Grab eine

Vasenabdeckung aus Bronze gestohlen. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Wild ausgewichen – Motorradfahrer leicht verletzt, Idstein,

Kröftel, Bundesstraße 8, 28.05.2019, 22.00 Uhr, (pl)Ein 19-jähriger

Motorradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Wildunfall auf der B

8 bei Kröftel leicht verletzt. Der 19-Jährige war gegen 22.00 Uhr von

Kröftel kommend auf der Bundesstraße in Richtung Glashütten

unterwegs, als ein Tier auf die Fahrbahn lief. Um einen Zusammenstoß

mit dem Wild zu verhindern, wich der Motorradfahrer aus krachte

daraufhin rechts neben der Fahrbahn gegen die Leitplanke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Wiesbaden – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.