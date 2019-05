POL-DU: Neumühl: Gestohlener Affe wohlbehalten zurück – Zeugen gesucht

Duisburg (ots) –

Unbekannte haben am Dienstagabend (28. Mai, 18:55 Uhr) in einer

Zoohandlung auf dem Konrad-Adenauer-Ring einen

Weißbüschelaffen(männlich)gestohlen. Zeugen hatten einen Mann

beobachtet, der das Tier in seine Jacke gesteckt hatte. Der

Unbekannte verließ das Geschäft ohne zu bezahlen und entfernte sich

zusammen mit drei weiteren unbekannten Männern. Das Quartett ist

zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt.

Einer trug eine olivgrüne Jacke, blaue Jeans und eine dunkle Kappe.

Ein anderer war mit einer dunklen Kappe und dunklen Schuhen, einem

schwarzen Pulli mit weißen Applikationen, einer blauen Jeans und

einer roten Weste von Nike bekleidet. Ein weiterer Unbekannter hat

dunkle Haare und einen Vollbart. Er trug zur Tatzeit einen grauen

Pulli und eine dunkle Hose. Der vierte Mann hatte eine Kappe auf und

eine schwarze Jacke und einen schwarzen Pulli von Nike an.

Zwei Stunden später (21:14 Uhr) meldete sich ein weiterer Zeuge

bei der Polizei: An der Bushaltestelle Konrad-Adenauer-Ring hatte ihm

ein etwa 1,80 bis 1,85 Meter großer Mann mit kurzen schwarzen Haaren

den Affen für 200 Euro zum Verkauf angeboten. Das kam dem 45-Jährigen

seltsam vor. Er rief die Polizei. Der Verkäufer, der eine

rot-schwarze Jacke von Wellensteyn trug, drückte dem Zeugen den

Schuhkarton mit dem Affen in die Hand und rannte davon. Die Beamten

brachten das Tier wohlbehalten zurück in die Zoohandlung und

schrieben eine Anzeige wegen besonders schweren Ladendiebstahls. Die

Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer

kann Angaben zu den Tätern machen? Zeugen melden sich bitte

telefonisch beim KK 34 unter 0203 280-0. (stb)

