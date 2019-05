POL-WE: Die Polizei in Friedberg hat einen neuen Dienststellenleiter

Friedberg (ots) –

Christof Stark heißt der neue Dienstellenleiter der Polizeistation

in Friedberg. Er löst den bisherigen Dienstellenleiter Ulrich Römer

ab, der dieser Tag in den Ruhestand ging.

Schon seit vielen Jahren ist Christof Stark für die Polizei in der

Wetterau im Einsatz. Zuletzt leitete der Polizeihauptkommissar seit

2010 die Polizeistation in Büdingen. Selbst in der Wetterau Zuhause,

kennt er sein neues Dienstgebiet gut und freut sich nun einen

kürzeren Weg zur Arbeit zu haben. Dabei ist der Weg für ihn kein

neuer. Einige Jahre hat er schon in Friedberg gearbeitet. Zunächst

bei der Führungsgruppe der Polizeidirektion, dann als

stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeistation Friedberg.

Nach seinem Wechsel im Jahr 2010 in die östliche Wetterau kommt er

nach neun Jahren nun also in ein gut bekanntes Dienst- und

Aufgabengebiet zurück.

„Die Präventionsarbeit und eine gute Zusammenarbeit mit den

Kommunen liegen mir besonders am Herzen“, erklärte Christof Stark,

als er mit Wirkung zum 01. Juni im Rahmen einer kleinen Feierstunde

in der letzten Woche von Polizeivizepräsident Peter Kreuter offiziell

in sein Amt eingeführt wurde. „Eine offene und transparente

Kommunikation sind das A und O in der Zusammenarbeit, um gemeinsam

Ziele zu erreichen. Dies gilt sowohl im Innenverhältnis mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, als auch mit Externen und

Behörden.“

Peter Kreuter prophezeite dem Polizeihauptkommissar bei seinen

einführenden Worten, dass ihm die Arbeit in Friedberg sicher nicht

ausgehen werden, sei die größte Polizeistation der Wetterau doch auch

gleichzeitig deren Aushängeschild. Viel Erfolg und ein glückliches

Händchen für seine Tätigkeit wünschte auch die neue Leiterin der

Polizeidirektion Wetterau, Kriminaldirektorin Anja Fuchs, dem neuen

Dienststellenleiter.

Neben aller in die Zukunft gerichteten Blicke, gab es aber zur

Einführung von Christof Stark auch einen Blick in die Vergangenheit,

wurde doch gleichzeitig der ehemalige Dienststellenleiter, Ulrich

Römer, in den Ruhestand verabschiedet, der seit 2007 die

Polizeistation in Friedberg leitete und das Staffelholz nun an seinen

Nachfolger übergab.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

