POL-HA: Fahndung nach Einbrechern – Wer kennt diese Männer?

Hagen (ots) –

Bereits am 24.12.2018 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem

Einbruch in eine Elektrofirma in der Boeler Straße. Dort verschafften

sich unbekannte Täter Zutritt in das Objekt, brachten dort einen

Tresor aus der Wand und flüchteten mit diesem. Für den Abtransport

der Beute gelang es den Einbrechern, einen Mercedes Vito aus dem

Fuhrpark der Firma zu entwenden. Das Fahrzeug wurde am Folgetag in

einem Industriegebiet in Schwerte abgestellt aufgefunden. Auf der

mutmaßlichen Fluchtroute wurde der Mercedes von einer

Geschwindigkeitsmessstation erfasst, sodass vom Fahrer und Beifahrer

nun Lichtbilder vorliegen. Jetzt liegt auf Antrag der

Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung des

Gerichts vor. Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort

der auf den Bildern abgebildeten Personen geben? Bitte melden Sie

sich bei der Kriminalpolizei unter 02331 986 2066.

