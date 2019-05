POL-DO: Abschlussmeldung: Kleintransporter und Lkw-Anhänger geraten bei Unfall auf der A 1 in Brand – Zwei Verletzte

Dortmund (ots) – Lfd. Nr.: 0604

Wie mit den lfd. Nr. 0599 und 0601 berichtet, hat sich am heutigen

Dienstagvormittag (28. Mai) ein Verkehrsunfall auf der A 1 bei

Schwerte ereignet. Für die Dauer der Reparaturarbeiten bleiben

voraussichtlich zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Köln bis in

die Nachtstunden gesperrt.

Ersten Ermittlungen zufolge staute sich der Verkehr gegen 9.40 Uhr

auf der Autobahn in Richtung Köln. Der 60-jährige Fahrer eines

Sattelzuges erkannte die Situation vor dem Westhofener Kreuz

rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug ab. Kurz darauf prallte jedoch

der Fahrer eines Kleintransporters, ein 22-Jähriger aus Polen, auf

den Anhänger des Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die

Fahrerkabine des Kleintransporters so stark beschädigt, dass der

22-Jährige das Fahrzeug nur durch das beherzte Eingreifen der

Ersthelfer verlassen konnte. Zudem fing der Transporter wenig später

Feuer. Durch das Abkoppeln der Zugmaschine konnte der 60-Jährige (aus

dem Landkreis Trier) ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in nahe gelegene

Krankenhäuser.

Der linke Fahrstreifen konnte gegen 12 Uhr wieder freigegeben

werden. Auf Grund der anstehenden Reparaturarbeiten müssen die beiden

weiteren Fahrstreifen in Richtung Köln voraussichtlich bis in die

Nachtstunden gesperrt bleiben.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf

rund 50.000 Euro.

