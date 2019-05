POL-PDKH: Heftiger Zusammenstoß auf landwirtschaftlichem Weg

55595 Bockenau, Lindenhof (ots) –

Am Dienstag, den 28.05.2019, gegen 14.00 Uhr, kam es auf der

Zufahrt zum Lindenhof bei Bockenau zu einem heftigen Zusammenstoß

zwischen zwei PKW`s. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Volvo den Weg

vom Lindenhof kommend, in Richtung der Landesstraße 237. Ein

67-jähriger kam mit seinem VW von einem weiteren Wirtschaftsweg und

wollte nach links in Richtung des Lindenhofes abbiegen. Im

Einmündungsbereich kam es zwischen den beiden Autos zum Zusammenstoß,

wobei der Volvo seitlich in einen Graben geschleudert wurde. An

beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten

abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

