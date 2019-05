POL-OG: Achern – Arbeitsunfall

Achern (ots) – Am Dienstagnachmittag, den 28.05.2019 kam es gegen

16:25 Uhr im Bereich der Hornisgrindestraße zu einem Arbeitsunfall.

Beim Versuch einen Baumstamm mittels mobilem Autokran aufzuladen,

stürzte das 48-Tonnen schwere Arbeitsgerät um und klemmt den

63-jährigen Kranführer in seiner Fahrerkabine ein. Der Verunfallte

wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am

Arbeitsgerät kann momentan noch nicht beziffert werden. /RD

