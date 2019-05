POL-BI: Unbekannter bricht wegen eines Pakets PKW auf

Bielefeld (ots) – SR/ Bielefeld Brackwede – In der Nacht von

Samstag, 25.05.2019, auf Sonntag, 26.05.2019, war ein Paket eines

bekannten großen Onlineversandhändlers Objekt der Begierde eines

unbekannten Kfz-Aufbrechers. Der Inhalt des Pakets dürfte dann wohl

eher enttäuschend gewesen sein.

Eine Bielefelderin hatte ihren PKW gegen 22.15 Uhr am Samstagabend

am Straßenrand der Uthmannstraße abgestellt und ein Paket auf dem

Beifahrersitz liegen gelassen. Ein Dieb, der offenbar auf

Überraschung aus war, schlug die Scheibe ein und entwendete das

Paket. Gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen wurde der PKW-Aufbruch bemerkt.

Der Täter dürfte von seiner Beute eher enttäuscht sein – in dem Paket

befand sich ein Mülleimer im Wert von 8,- Euro. Der Schaden am

Fahrzeug beläuft sich hingegen auf mindestens 300,- Euro.

Die Polizei erinnert daher daran: Das Auto ist kein Tresor. Bieten

Sie Tätern keine günstigen Gelegenheiten – lassen Sie keine

Wertsachen und auch keine Gegenstände, die wertvoll erscheinen, im

Auto liegen.

Hinweise zu dem PKW-Aufbruch erbittet die Polizei, KK 12, unter

Tel. 0521/545-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Bielefeld | Publiziert durch presseportal.de.