POL-WHV: Autotuning in Wilhelmshaven – Polizei leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und stellt das Fahrzeug sicher, Gutachten folgt

Wilhelmshaven (ots) – wilhelmshaven. Am späten Sonntagabend,

26.05.2019, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung gegen 23:30 Uhr in

der Bahnhofstraße, auf Höhe der dortigen Parkhausspindel, ein Pkw

auf, der mit auffällig lauten „Fahrgeräuschen“ unterwegs war. Der

Fahrzeugführer des Pkw Opel befuhrt zunächst die Bahnhofstraße in

Richtung Westen, die Beamten folgten dem Pkw bis dieser auf bei einer

Tankstelle im Banter Weg anhielt.

Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass

Optisch wurde der Pkw auf den „Look“ eines OPC, der am stärksten

motorisierten Version dieser Baureihe, verändert, entsprechende

Unterlagen konnte der Fahrzeugführer vorzeigen. Tatsächlich handelte

es sich bei dem Opel um ein Modell mit der kleinsten Maschine.

Aufgrund des deutlich erhöhten Abgasgeräusches der

Doppelrohrauspuffanlage baten die Beamten um entsprechende

Betriebserlaubnisse.

Der 21-Jährige legte zwei EG-Betriebserlaubnisse bzgl. einer

geänderten Auspuffanlage vor.

Nach jetzigem Sachstand dürfen Teile mit diesem Zeichen zwar gemäß

den darin festgehaltenen Vorgaben in Fahrzeugen verbaut werden, ohne

dass deren Betriebserlaubnis erlischt, jedoch bestehen aufgrund der

sehr lauten Abgasgeräusche Zweifel daran, dass die Teile sich in

einem originalen bzw. einem nicht manipulierten Zustand befinden.

Zwecks einer genaueren Inaugenscheinnahme des Pkw und einer Messung

der Geräuschentwicklung, wurde der Fahrzeugführer gebeten, mit zur

Dienststelle zu kommen, wo mit einem Schallpegelmessgerät Messungen

durchgeführt wurden.

Im Rahmen der weiteren Fahrzeugüberprüfung stellten die Beamten

zusätzliche Veränderungen in dem Endrohr des Pkw Opel fest. Aufgrund

dieser Auffälligkeit und der hohen Messwerte besteht der Verdacht,

dass z.B. eine Manipulation an der Auspufffanlage oder Teilen davon

vorliegt.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher, um die bestehenden

Zweifel von einem Gutachter überprüfen lassen zu können.

Gegen den Heranwachsenden wurde ein Ordnungswidrigkeiten

eingeleitet, da das Fahrzeug in Betrieb genommen wurde, obwohl in

Bezug auf den erhöhten Schallpegel die Betriebserlaubnis erloschen

war. Den Betroffenen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und

die zusätzlich anfallenden Kosten für das Abschleppen des Pkw und die

Gutachterkosten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland | Publiziert durch presseportal.de.