POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Enzkreis (ots) – (Enzkreis) Tiefenbronn – Tötungsdelikt –

Obduktionsergebnisse liegen vor

Wie bereits berichtet wurde am Samstagnachmittag ein 60-jähriger

Familienvater festgenommen, der in dringendem Verdacht steht seine

38-jähriger Ehefrau und seinen 8-jährigen Sohn getötet, sowie seinem

11-jährigen Sohn lebensgefährliche Schnittverletzungen beigebracht zu

haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Getöteten am

Montag obduziert. Todesursächlich waren bei dem 8-Jährigen

Schnittverletzungen am Hals. Bei der 38-Jährigen führten mehrere

Stich- und Schnittverletzungen am Hals zum Tod. Der 60-jährige

Beschuldigte befindet sich noch, nachdem am Sonntag durch die

zuständige Haftrichterin der Haftbefehl erlassen wurde, im

Krankenhaus. Er konnte aufgrund seines akuten Gesundheitszustandes

noch nicht vernommen werden.

Harald Lustig, Staatsanwaltschaft Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Karlsruhe | Publiziert durch presseportal.de.