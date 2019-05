POL-GÖ: (339/2019) Vollsperrung der A 7 soeben aufgehoben

Göttingen (ots) – GÖTTINGEN (jk) – Entwarnung von der A 7: Die

Vollsperrung ab der AS Nörten-Hardenberg wurde gegen 14.35 Uhr

aufgehoben!

Aktuell läuft der Verkehr in Richtung Kassel auf zwei Fahrstreifen

an der Unfallstelle vorbei. Die Freigabe der dritten Fahrspur steht

ebenfalls bevor. Die in den Unfall involviert gewesenen drei

Fahrzeuge, zwei Klein-LKW und ein Audi, wurden inzwischen

abtransportiert, die Fahrbahn gereinigt.

Es wird erneut nachberichtet.

