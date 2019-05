HZA-DU: Rauschgift, Bargeld und Cannabissetzlinge / Hauptzollamt Duisburg verhindert in mehreren Fällen Schmuggel – auch dank Asko

Duisburg (ots) –

Die Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Duisburg waren in den

letzten Wochen gleich mehrmals erfolgreich im Einsatz, um den Schutz

und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Bei einer Kontrolle am 17.05.2019 konnten mit Hilfe des Zollhundes

Asko rund drei Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Eine

23jährige Frau war aus den Niederlanden eingereist und wurde in Höhe

des Grenzübergangs an der Autobahn A40 von den Beamten kontrolliert.

Die Frage nach mitgeführten verbotenen Gegenständen verneinte die

junge Frau. Die Beamten wurden stutzig als der Kofferraum nicht

zugänglich war und setzten Asko im Fahrzeug ein. Am Kofferraum schlug

er an. Nachdem die Beamten sich über die Rücksitzbank Zugang zum

Kofferraum verschafft hatten, entdeckten sie im Kofferraum eine

Reisetasche mit zwei Beuteln, in denen sich Marihuana befand. Die

23jährige Frau wurde wegen des Verdachts des Rauschgiftschmuggels

vorläufig festgenommen. Asko ist ein Deutscher Schäferhund und knapp

sechs Jahre alt. Er kann als Schutzhund und/oder als

Rauschgiftspürhund eingesetzt werden. An der Seite seines

Hundeführers verrichtet er in der Kontrolleinheit Verkehrswege seinen

Dienst.

Die Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich führte am 21.05.2019 am

Grenzübergang Elten-Autobahn eine Kontrolle durch, bei der 240

Cannabissetzlinge sichergestellt wurden. Die Beamten setzten das

Anhaltesignal, um den aus den Niederlanden einreisenden Fahrer zu

kontrollieren. Der 64jährige Mann kam letztendlich der Aufforderung

nach, so dass die Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz „Hohe Heide“

erfolgen konnte. Neben mitgeführtem Reisegepäck befanden sich im

Kofferraum drei weitere Kartons, die mit Cannabissetzlingen bestückt

waren. Die Setzlinge wurden sichergestellt.

Die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Duisburg führten

bereits am 07.03.2019 eine Kontrolle im Zug durch und kontrollierten

einen 34jährigen Mann. Auf die Frage nach mitgeführten Waffen oder

Betäubungsmittel antwortete der männliche Fahrgast mit „Nein“. Die

Durchsicht seines Gepäckstückes brachte ein schweres Paket zum

Vorschein, welches in einen Schal eingewickelt war. Vermutlich sollte

der Schal das Paket schützen. Der 34jährige Mann wurde zum Inhalt des

Paketes befragt und gab gegenüber den Zöllnern an, dass sich in dem

Paket Kokain befindet. Der Mann wurde nach erfolgter Belehrung

vorläufig festgenommen und das Rauschgift (knapp ein Kilogramm) wurde

sichergestellt.

Auf dem Schwarzmarkt hätte das sichergestellte Rauschgift zusammen

einen Erlös in Höhe von rund 90.000 Euro erzielt. Die weiteren

Ermittlungen führt in allen Fällen das Zollfahndungsamt Essen mit

Dienstsitz in Kleve.

Bei einer weiteren Kontrolle auf der Autobahn A3 in Höhe Elten am

22.05.2019 sicherten die Beamtinnen und Beamten eine größere

Bargeldsumme. Die Frage nach mitgeführten illegalen Gegenständen oder

Bargeld über 10.000 Euro verneinte der junge Mann. Die Kontrolle des

32jährigen Mannes führte jedoch dazu, dass an verschiedenen Stellen

mehrere Geldbündel mit unterschiedlicher Stückelung gefunden wurden.

Das Geld befand sich zum Beispiel in den Hosen- und Jackentaschen

sowie im Fahrzeug in der Mittelkonsole und unterm Beifahrersitz.

Insgesamt konnte mit Hilfe einer Geldzählmaschine der Bargeldbetrag

von rund 90.000 Euro beziffert werden. Das Geld wurde sichergestellt

und in Verwahrung genommen, um die Herkunft und den Verwendungszweck

zu klären. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall noch an.

Zusatzinformation:

Bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland sind

Zahlungsmittel, so auch Bargeld, ab einer Summe von 10.000 Euro

anzeigepflichtig. Gleichzeitig muss der oder die Anzeigende Auskunft

über die Herkunft und den Verwendungszweck geben. Mit der

Anzeigepflicht soll erreicht werden, dass größere Ströme von

illegalen Geldsummen verhindert und dadurch Geldwäsche und die

Finanzierung von Kriminalität bekämpft werden. Bei nicht

ordnungsgemäßen Angaben kann der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit

vorliegen, welche mit einem Bußgeld von bis zu einer Million Euro

geahndet wird. Weitere Informationen zum Barmittelverkehr erhalten

Bürger auf der Internetseite www.zoll.de.

