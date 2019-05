POL-MA: L598 / Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Kleintransporter fordert zwei Schwerverletzte

Sandhausen (ots) – Am späten Montagnachmittag, kurz vor 18 Uhr,

befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Ford die L598 in Sandhausen in

Fahrtrichtung Heidelberg-Kirchheim. In Höhe der Bahnhofstraße kam er

aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte

dort frontal mit einem Ford-Kleintransporter eines 35-jährigen

Mannes. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in die

Schutzplanke der Fahrbahnseite Fahrtrichtung Walldorf abgewiesen und

kamen dort zum Stillstand. Die beiden Unfallbeteiligten wurden schwer

verletzt. Der Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr aus seinem

Pkw geborgen werden. Nach notärztlicher Versorgung wurden die zwei

Verletzten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Heidelberg

eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten

abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt

25.000.- Euro geschätzt. Vor Ort befanden sich 2 Rettungswagen, 2

Notärzte, die Freiwilligen Feuerwehren aus Sandhausen und Nußloch mit

31 Einsatzkräften sowie ein Rettungshubschrauber. Der

Rettungshubschrauber wurde vorsorglich angefordert, musste jedoch

keinen der Beteiligten transportieren. Während der Unfallaufnahme war

die L598 bis ca. 20.18 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde

örtlich umgeleitet. Hierdurch kam es zu geringen

Verkehrsbeeinträchtigungen.

