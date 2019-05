POL-PDTR: Überladener LKW mit betrunkenem Fahrer gestoppt

Saarburg (ots) –

Am Montag, den 27.05.2019 erhielt die Polizei Saarburg gegen 16

Uhr einen Hinweis über einen LKW, der zwei Schrottfahrzeuge

übereinander aufgeladen haben soll. Verkehrsteilnehmer in Mettlach

hätten bereits befürchtet, dass das Gefährt aufgrund seiner Größe und

der Fahrweise umkippt. In Höhe der Feuerwehr Saarburg konnte der LKW

mit Trierer Kennzeichen durch die Polizei Saarburg schließlich

festgestellt werden. Die Beamten versuchten das Gefährt zu stoppen,

dies ignorierte der Fahrer jedoch. Nachdem der Streifenwagen den LKW

verfolgte, bog dieser plötzlich und scharf in Richtung des

Industriegebietes Saarburg „Am Saarufer“ ein. Auch hier mussten die

Polizisten befürchten, dass der LKW umkippt. Im Anschluss wurde der

Transporter abgestellt und der Fahrer flüchtete zu Fuß in Richtung

Saar. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und wurden hierbei von

Passanten unterstützt, die das Geschehen beobachteten und ebenfalls

tatkräftig versuchten, den Flüchtigen festzuhalten. Schließlich

konnte die Person von den Polizisten eingefangen und überwältigt

werden. Der Grund der Flucht sollte sich dann auch schnell

herausstellen: Der junge Mann aus Trier hatte den LKW unter

Alkoholeinfluss geführt. Einen Führerschein besaß er nicht und zu

allem Überfluss versuchte er durch falsche Angabe seiner Personalien

zu verhindern, dass er im Gefängnis landet. Wie sich später

herausstellte liegt gegen ihn ein Haftbefehl vor. Der Fahrer wurde in

das Trierer Gefängnis eingeliefert. Entsprechende Strafverfahren

wurden eingeleitet. Nach umfangreichen Sicherungs- und

Bergungsarbeiten, insbesondere auch wegen austretendem Kraftstoff an

einem Schrottfahrzeug, konnten die Fahrzeuge schließlich abgeschleppt

werden. Die Polizei dankt ausdrücklich den beteiligten Helfern, dem

Gefahrstoffzug der Freiwilligen Feuerwehr Saarburg sowie einem nahe

gelegenen Dachdeckerbetrieb, der mittels Kran die vollkommen

verkehrsunsicher transportierten Fahrzeuge vom LKW hob.

Verkehrsteilnehmer, die unter Umständen auf der Fahrt zwischen

Saarburg und Mettlach durch den LKW gefährdet wurden werden gebeten,

sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in

Verbindung zu setzen.

