POL-FR: Löffingen: Fliegerbombe bei Bauarbeiten entdeckt – Evakuierung von Anwohnern (Abschlussmeldung, Entschärfung erfolgreich, Absperrungen aufgehoben)

Freiburg (ots) – Abschlussmeldung: Entschärfung erfolgreich,

Absperrungen aufgehoben

Die Bombe konnte entschärft werden. Die Absperrungen sind

aufgehoben. Alle Anwohner können zurück in ihre Wohnungen.

Pressevertreter erhalten die Möglichkeit, den Ort der Entschärfung

zu besichtigen. Bitte melden Sie sich bei den Einsatzkräften direkt

am Bahnhof Löffingen.

jc

1. Folgemeldung – Info-Telefon eingerichtet, Evakuierung läuft –

Die Gemeinde hat ein Info-Telefon eingerichtet. Bürgerinnen und

Bürger können sich dort über die Evakuierung und den Einsatzverlauf

informieren: Tel. 07654 8020 Die Evakuierung läuft derzeit planmäßig.

Die Betreuungsstelle des DRK in der Sporthalle Löffingen wird gut

angenommen. Die Bürgerinnen und Bürger zeigen großes Verständnis und

wirken vorbildlich mit. Der Kamfpmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort

und wird mit der Entschärfung beginnen, sobald die Evakuierung des

Gefahrenbereichs abgeschlossen sein wird.

Erstmeldung:

Bei Bauarbeiten wurde eine Fliegerbombe am Bahnhof in Löffingen

entdeckt. Die Polizei wurde am Freitag, 24.05.2019, gegen 15 Uhr über

den Fund informiert. Nach einer ersten Bewertung könnte es sich um

eine 250-kg-Bombe handeln. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst

Baden-Württemberg ist auf dem Weg nach Löffingen. Aller Voraussicht

nach wird noch heute ein Evakuierung von Anwohnern erfolgen. Der

Gefahrenbereich im Falle einer Entschärfung beträgt derzeit circa 300

Meter um den Fundort. Starke Polizeikräfte werden derzeit nach

Löffingen zusammengezogen. Bundespolizei, Feuerwehr, die Gemeinde und

Rettungsdienste sind ebenfalls in den Einsatz eingebunden. Für die

Betreuung von Anwohnern ist die Sporthalle in Löffingen vorgesehen.

Eine endgültige Planung der bevorstehenden Evakuierung kann erst nach

einer vor-Ort-Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes

erfolgen. Dann wird entschieden, welche Häuser konkret von den

Maßnahmen betroffen sein werden. Die Polizei wird vor Ort

sicherstellen, dass alle Betroffenen die erforderlichen Informationen

erhalten. Anwohner werden gebeten, den Anweisungen vor Ort zu folgen.

In Kürze wird parallel dazu eine Einsatzbegleitung über die sozialen

Medien des Polizeipräsidiums erfolgen

(www.facebook.com/PolizeiFreiburg und www.twitter.com/PolizeiFR). Die

Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg steht ab sofort für

Medienauskünfte zur Verfügung (0761 882-1016). Bürgerinnen und Bürger

werden gebeten, diese Rufnummer nicht für allgemeine Auskünfte

anzurufen. Sie werden laufend über Facebook, Twitter oder den

Einsatzkräften vor Ort über den Verlauf des Einsatzes informiert. Es

wird nachberichtet.

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Freiburg | Publiziert durch presseportal.de.