POL-HF: Schlägerei in der Innenstadt Herford

Herford (ots) – Herford. Gegen 16:59 Uhr erhielt die Polizei einen

Notruf aus der Innenstadt an der Steinstraße. In der Nähe eines

Imbissbetriebes in der Fußgängerzone waren etwa 30 Personen in zwei

Gruppen in einen Streit und am Ende in eine körperliche

Auseinandersetzung begriffen. Erst mit einem verstärkten Aufgebot an

einschreitenden Polizeibeamten konnte der Situation vor Ort begegnet

werden. Vier Rädelsführer aus der streitenden und sich schlagenden

Menge mussten festgenommen und zur weiteren Klärung des Sachverhaltes

zur Polizeiwache Herford verbracht werden. Eine Person ist in den

Streit verletzt worden. Zahlreiche Personen am Ort des Geschehens

durchsuchte die Polizei und stellte ein Messer sicher. Die nähere

Sachverhaltsklärung dauert noch an. Die Polizei ist derzeit mit einem

starken Aufgebot in der Innenstadt vor Ort präsent.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Herford | Publiziert durch presseportal.de.