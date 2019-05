POL-NE: PKW kollidiert mit Baum – eine leichtverletzte Person

Dormagen (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr befuhr eine

22-jährige Kölnerin mit ihrem PKW die Neusser Landstraße (L380) aus

Richtung Nievenheim kommend in Richtung Dormagen. Nach derzeitigen

Ermittlungen kam sie zwischen „Am Kohnacker“ und der „Horremer

Straße“ aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte dort mit einem Baum. Leichtverletzt wurde sie einem

Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand hoher Sachschaden. Dieser

musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Ausgelaufene

Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Dormagen beseitigt. Für den

Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsstörungen. (Bi

/ Teß)

