POL-PPWP: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Einen Verkehrsunfall hat ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer am Freitagmittag zwischen 13:00 Uhr und

13:15 Uhr in der Grünstadter Straße verursacht. Anstatt sich

allerdings um den Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt fort. Beim

Zusammenstoß mit dem dort geparkten PKW verlor der Verursacher Teile

einer schwarzen Plastikverkleidung, die die Polizei sichergestellt

hat und sich dadurch Aufschlüsse auf den Unfallflüchtigen erhofft.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen mögen sich

bitte mit der Polizeiinspektion 1 unter 0631-369 2150 oder per Mail

an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

