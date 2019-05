POL-PDTR: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Trier (ots) – Konz 24.05.2019 Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Hundehalterin ging am 24.05.19, gegen 17:00 Uhr mit ihrem

Old-English-Bulldogge (ca. 40 cm hoch) auf dem Moselradweg in Konz,

Höhe Möbel Martin spazieren, lässt diesen frei laufen. Nachdem ihr

Hund in Richtung einer dortigen Passantin läuft, nimmt diese ein

Reizstoffsprühgerät in die Hand und sprüht den Hund ein.

Hundehalterin will sich zu der Frau begeben, um sie zur Rede zu

stellen. Diese steigt aber auf ein schwarzes Damenfahrrad mit Korb

und fährt in Richtung Saarburg davon. Beschreibung der Person:

– scheinbares Alter, ca. 40 – 50 J., schlank , grünes Oberteil,

Jeans,

schwarze Brille, Gestell etwas dicker,

Zeugen des Vorfalls bzw. Hinweise zu der Radfahrerin bitte an die

Polizeiwache in Konz ( 06501/92680).

— Harald Kiefer Polizeiwache Konz

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Granastraße 116 54329 Konz Telefon 06501 9268-0 Telefax 06501

9268-50 pwkonz@polizei.rlp.de

