POL-PDWIL: Rettungseinsatz wurde mit Eis belohnt

Bitburg (ots) – Am Freitagnachmittag kam es in einem Wohngebiet

von Bitburg zu einem Rettungseinsatz der anderen Art. Eine Mutter

hatte ihren dreijährigen Sohn, auf dem Weg zum Einkauf, in ihren

Wagen in einen Kindersitz gesetzt und angeschnallt. Die junge Frau

musste noch einmal kurz in ihr Haus und stellte dann mit Entsetzen

fest, dass sich der Fahrzeugschlüssel im Wagen befand, das Auto sich

jedoch zwischenzeitlich verriegelt hatte. Da der Zweitschlüssel nicht

greifbar war, kam es zu einer Alarmierung von Feuerwehr und Polizei.

Zunächst versuchten die Einsatzkräfte den Jungen zum Betätigen der

Entriegelung zu veranlassen. Sämtliche Versuche wurden von dem Kind

mit einem freundlichen Winken beantwortet. Die Feuerwehr Bitburg

konnte dann aber nach kurzer Einsatzzeit den Wagen öffnen. Im

Anschluss bedankte sich der Junge bei den Einsatzkräften und lud alle

zu einem Eis ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Wittlich | Publiziert durch presseportal.de.