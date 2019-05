POL-DA: Lampertheim: Verkehrsunfall mit verletztem Kind / Polizei sucht dunklen Kombi

Lampertheim (ots) – Am Freitag (24.05.) gegen 17:50 Uhr kam es im

Spargelweg zu einem Unfall mit einem leichtverletzen 12jährigen Kind.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem dunklen Kombi,

welcher mit dem Sturz des Kindes von seinem Fahrrad in Verbindung

gebracht wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall

machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in

Lampertheim unter der 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Kelley, PHK (Pst. Lampertheim- Viernheim)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

