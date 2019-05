POL-E: Der Polizei Award – Einführung einer besonderen Auszeichnung in der Polizeibehörde Essen

Essen (ots) –

Am Freitag, 24. Mai 2019, fand im Polizeipräsidium Essen die

Präsentation des Polizei Award und einer Großskulptur im Rahmen „110

Jahre Polizei Essen“ statt. Polizeipräsident Frank Richter begrüßte

die eingeladenen Gäste und stellte im Anschluss die ausgewählte

fünfköpfige Jury, bestehend aus Herrn Innenminister Herbert Reul,

Frau Prof. Dr. Krone-Schmalz, Herrn Prof. Bodo Hombach, Herrn Jean

Pütz und Herrn Günter A. Steinmann vor. Nach der Begrüßung durch den

Behördenleiter folgten kurze Wortbeiträge vom Innenminister Herbert

Reul und dem Künstler Günter Steinmann, der die große Skulptur dem

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen als Spende zur

Verfügung stellt. Das Polizeipräsidium Essen wurde als Standort der

Skulptur ausgewählt und soll auch in den folgenden Jahren der Ort der

Verleihungen dieses repräsentativen Preises sein. Mit der Verleihung

des bundesweit einzigartigen Polizei Award soll ein außergewöhnliches

Engagement gewürdigt werden. Dank der gut ausgewählten fünfköpfigen

Jury wird der Polizei Award regelmäßig an Privatpersonen und

Polizeibeamte, die ein besonderes, das Normalmaß übersteigendes,

couragiertes und selbstloses Verhalten gezeigt haben, verliehen. Auch

Institutionen oder Personen des öffentlichen Lebens, die dazu

beigetragen haben, das Ansehen der Polizei zu stärken, können mit dem

Polizei Award ausgezeichnet werden. . „Mir ist es persönlich eine

große Ehre, besonderen Menschen und Institutionen aus dem Ruhrgebiet

und ganz NRW eine besondere Form der Anerkennung zuteilwerden zu

lassen“, so Polizeipräsident Frank Richter. Im Rahmen der

Veranstaltung wurde der erste Polizei Award an den Opferhilfeverein

„Weisser Ring e.V.“, vertreten durch die Bundesvorsitzende Bianca

Biwer und dem Landesvorsitzenden Bernd König, verliehen./SaSt

