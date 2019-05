POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer – Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) – Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht mit

verletztem Motorradfahrer +++ Zeugenaufruf +++

Am 24.05.2019, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der“ Ahlhorner

Straße“ in Höhe der Straße „Grüner Weg“ in Wildeshausen ein

Verkehrsunfall. Durch eine Vorfahrtsverletzung eines PKW stürzte der

69-jährige männliche Motorradfahrer aus Wildeshausen, wodurch er

verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Der

unfallbeteiligte PKW-Führer entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat

Wildeshausen (Tel.: 04431-9410) zu melden.

