KFV Bodenseekreis: KFV Bodenseekreis: Neuer Kreisfeuerwehrpressesprecher im Bodenseekreis

Am 22. Mai ist Martin Scheerer (im Foto rechts) zum neuen

Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis e.V. ernannt

worden. Christian Gorber (im Foto links), von 2006 bis 2019 der

Pressesprecher des KFV Bodenseekreis, hat den „Stab“ an Martin

Scheerer weitergegeben, wird aber weiter im Landesfeuerwehrverband

tätig sein. Insgesamt blickt Christian Gorber auf bisher insgesamt 23

Jahre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zurück, die 1996 in seiner

Heimatfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen, begonnen hat

und in der er auch nach wie vor im Einsatzdienst ist. Der

Kreisfeuerwehrverband dankt Christian Gorber ganz herzlich für seine

in all den Jahren geleistete Arbeit, die sehr zum Ansehen des

Verbandes, der Feuerwehren im Bodenseekreis und zu ihrer positiven

Wahnehmung in der Öffentlichkeit beigetragen hat. Martin Scheerer, 48

Jahre alt, ist seit 26 Jahren Feuerwehrmann und seit 2013 in der

Freiwilligen Feuerwehr Markdorf aktiv, in der er auch das Amt des

Pressesprechers und Leiters des Fachgebiets Öffentlichkeitsarbeit

innehat.

