POL-VER: ++Niesattacke löst heftigen Zusammenstoß aus – Unfall auf der Lilienthaler Allee fordert zwei Schwerverletzte++

Lilienthal (ots) –

Durch eine heftige Niesattacke hat ein 30-jähriger Bremer am

Freitagnachmittag beim Befahren der Lilienthaler Allee in Richtung

Bremen die Kontrolle über seinen VW-Golf verloren und ist damit in

den Gegenverkehr geraten. Eine 48-jährige Grasbergerin in ihrem Ford

Fiesta konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zu einem

folgenschweren Zusammenstoß kam. In der Folge überschlug sich der

Ford Fiesta der Grasbergerin und landete kopfüber im Seitenraum.

Beide Fahrzeugführer erlitten schwere aber nicht lebensbedrohliche

Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da

aufgrund der ersten Meldungen über den Unfall nicht auszuschließen

war, dass die Fahrerin des Ford Fiesta in ihrem Pkw eingeklemmt war,

wurde vorsorglich auch die Lilienthaler Feuerwehr zur Unfallstelle

beordert. Die Einsatzkräfte konnte sich aber darauf beschränken, den

Brandschutz sicherzustellen und ausgelaufene Betriebsstoffe zu

binden. Auch ein Rettungshubschrauber ging an der Unfallstelle zur

Landung. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die

Lilienthaler Allee zeitweilig voll gesperrt werden. Dadurch kam es im

Feierabendverkehr zu massiven Verkehrsbehinderungen und längeren,

staubedingten Wartezeiten. Vorbildlich haben sich nach Ansicht der

Lilienthaler Polizei mehrere Ersthelfer verhalten, die sich nicht nur

kompetent und engagiert um die Unfallopfer kümmerten, sondern auch

bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Verkehrsregelung

übernahmen. Ihnen gebührt aus Sicht der Beamten in dickes Dankeschön.

++ Ein Foto des Unfalles befindet sich in der Digitalen

Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Verden / Osterholz | Publiziert durch presseportal.de.