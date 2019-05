POL-HI: Banküberfall auf Sparkasse – Täter erbeuten fünfstelligen Betrag

Hildesheim (ots) – Hoheneggelsen – (ske) Am Freitag, den

24.05.2019, gegen 12:05 Uhr, kam es in einer Sparkassenfiliale an der

Hauptstraße in Hoheneggelsen zu einem Banküberfall durch zwei Täter.

Ersten Ermittlungen zufolge betraten die Täter die Sparkassenfiliale

bekleidet mit schwarzen Motorradoveralls und dunklen Motorradhelmen,

so dass ihre Gesichter verdeckt waren. Unter Vorhalt von

Handfeuerwaffen wurde ihnen von den Sparkassenbediensteten ein

fünfstelliger Betrag ausgehändigt. Nach der Erbeutung des Bargeldes

stürmten die Täter aus der Filiale und trafen dort auf eine Person,

die auf die Täter offensichtlich wirkte, als ob sie mit ihrem

Mobiltelefon die Polizei rufen oder Videoaufnahmen machen wollte. Sie

entrissen der Person daher das Mobiltelefon und warfen dieses in ein

nahegelegenes Gestrüpp. Hiernach entfernten sich beide Täter auf

einem weißen Motorrad ohne Kennzeichen in Fahrtrichtung Bettmar. Im

Rahmen der polizeilich eingeleiteten Fahndung konnte die Räuber nicht

festgestellt werden. Während der Tat befanden sich insgesamt vier

Personen in der Sparkassenfiliale.

Gegen 12:25 Uhr wurde dann durch einen ICE Lokführer ein

brennendes Fahrzeug nahe der K215/ Ortsteil Feldbergen gemeldet. Die

Überprüfung des Feldweges Nahe der Straße An der Bahn ergab, dass

dort ein weißes Motorrad ohne Kennzeichen angezündet worden war.

Personen befanden sich nicht mehr vor Ort. Eine Fahndung blieb auch

hier ergebnislos. Ein entsprechender Zusammenhang zum Banküberfall

wird vermutet. Das Motorrad befindet sich inzwischen in polizeilichem

Gewahrsam.

Die Ermittlungen im Banküberfall sowie im Fall des aufgefundenen

Kraftrades dauern aktuell an.

Da die Person, dessen Mobiltelefon von den Tätern ins Gestrüpp

geworfen wurde, bis zur Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei nicht

vor Ort verblieb, wird dieser dringend gebeten sich bei Polizei zu

melden.

Ebenso werden Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Banküberfall

oder des weißen Motorrades ohne Kennzeichen etwas aufgefallen ist,

gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nummer 05121 /

939-115 zu melden.

