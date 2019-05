POL-PDMY: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Treis-Karden (ots) – Am Freitag, 24.05.2019, gegen 14:20 Uhr,

befuhr ein Bus die Moselallee in Treis-Karden und bog nach rechts in

die Straße Am Laach ein. Aufgrund eines entgegenkommenden silbernen

Fahrzeuges, musste die 56 Jahre alte Busfahrerin im Kurvenverlauf

ausweichen und kollidierte mit dem Brückengeländer. Es entstand

Sachschaden am Bus und am Geländer von insgesamt ca. 5000 Euro. Der

Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW entfernte sich unerlaubt

von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei

Cochem zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671 9840

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Mayen | Publiziert durch presseportal.de.