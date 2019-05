POL-HST: Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden

Stralsund (ots) –

Am Freitag, dem 24.05.2019, ereignete sich in Stralsund an der

Kreuzung in der Rudolf-Virchow-Straße Ecke Prohner Straße ein

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 52-jährige Fahrzeugführer mit

seiner Corvette gegen 13:00 Uhr die Rudolf-Virchow-Straße aus

Richtung Kleine Parower Straße kommend. An der Kreuzung zur Prohner

Straße beabsichtige der 52-Jährige nach links abzubiegen und übersah

hier offenbar den entgegenkommenden 33-jährigen Fahrzeugführer eines

Pkw VW.

Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, wobei der

Fahrzeugführer des VW leicht verletzt wurde und zur weiteren

ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden

musste.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und

wurden durch Abschleppdienste geborgen. Es entstand erheblicher

Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Die Kreuzung musste für den

Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Nach

zirka 75 Minuten war die Straße wieder frei.

