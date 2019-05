FW-Heiligenhaus: Innenstadt wird am 02.06. zur Blaulichtmeile (Meldung 13/2019)

Heiligenhaus (ots) –

Innenstadt wird am 02.06. zur Blaulichtmeile

Am Sonntag, den 02.06. wird die Innenstadt in Heiligenhaus zur

großen Blaulichtmeile. Es werden rund 65 Blaulichtfahrzeuge aus Nah

und Fern erwartet. Highlights sind unter anderem ein

Flugfeldlöschfahrzeug, ein Polizei-Wasserwerfer, ein Feuerwehrkran

und mehrere Oldtimer. Die Heiligenhauser Wehr feiert damit ihr

150-jähriges Jubiläum mit allen Besuchern am Rathaus. Für die Bürger

öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

Ab 10 Uhr geht es am Sonntag, den 2. Juni los. Bis dahin werden

Blaulichtfahrzeuge aus allen Bereichen wie dem Technischen Hilfswerk,

den Hilfsorganisationen, der Polizei, der Stadtwacht und der

Feuerwehren bereitstehen. Ab der Jahnstraße bis zum Kreisverkehr

Mittelstraße / Kettwiger Straße werden sich Fahrzeuge aus Nah und

Fern auf der Hauptstraße präsentieren. Die kleineren Gäste können

sich auf zwei große Feuerwehr-Hüpfburgen im Rathaus-Innenhof freuen.

Stadtmarketing und Feuerwehr arbeiten Hand in Hand

Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Gastronomen sowie ein

Grill- und Getränkestand des Stadtmarketings am Rathaus. Annelie

Heinisch fiebert mit Stadt und Feuerwehr der nächsten Woche entgegen:

„Die Händler öffnen am 2. Juni ihre Geschäfte zum verkaufsoffenen

Sonntag – wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung!“ Für

großartige Fotos wird der letzte Programmpunkt sorgen. Um 16:30 Uhr

werden alle Fahrzeuge gemeinsam in einem großen Verband die

Veranstaltungsfläche an der Hauptstraße verlassen. Über die

Hauptstraße bis zum Höseler Platz werden alle Fahrzeuge fahren und

danach in Ihre Heimatrichtung abbiegen.

65 Fahrzeuge kommen nach Heiligenhaus

Dominic Wulf vom Organisationsteam ist sehr zufrieden: „Wie viele

Organisationen, Freunde und Kameraden, die wir in der letzten Zeit

gefragt haben, ob sie zu der Veranstaltung kommen können, spontan

‚Ja‘ gesagt haben ist klasse. Wir werden über 60 Blaulichtfahrzeuge

hier haben, das ist wirklich einmalig. Viele Feuerwehren aus dem

Kreis werden dabei sein, aber auch Freunde aus Lennestadt,

Recklinghausen, Elsdorf oder Neu-Isenburg bei Frankfurt.“ Die

Feuerwehr Heiligenhaus wird sich selbst mit allen ihren Fahrzeugen

auf dem Rathausplatz präsentieren. On Top wird die Jugendfeuerwehr

und die Einsatzabteilung eine große Schauübung in der Nähe des

Rathauses zeigen.

Hoher Besuch hat sich angekündigt

Über hohen Besuch freut sich die Stadt. Der Innenminister des

Landes NRW, Herbert Reul, wird ebenso wie Bürgermeister Michael Beck

auf der „Meile“ sein. Auch eine Herausforderung für das Planungsteam,

dass sich aus Stadtverwaltung, -marketing und Feuerwehr

zusammensetzt. „Jeder spielt seine Stärken aus, wir führen die

Blaulichtmeile wie einen großen Einsatz. Für uns ist es gleichzeitig

eine gute Übung.“, berichtet Wulf.

Die Blaulichtmeile ist eine der großen öffentlichen

Feierlichkeiten. Das genaue Tagesprogramm wird am Tag selbst und in

den elektronischen Medien veröffentlicht.

Eckdaten

Insgesamt 65 Fahrzeuge sind derzeit angemeldet, davon 22 Fahrzeuge

der Wehr aus Heiligenhaus. So gut geschützt war Heiligenhaus

vermutlich noch nie: Insgesamt rund 55.000 Liter Löschwasser stehen

am nächsten Sonntag auf der Hauptstraße – wobei das

Flugfeldlöschfahrzeug noch nicht einmal hierzu zählt. Dieses bringt

bereits mit leerem Tank 36 Tonnen auf die Waage – das schwerste

Fahrzeug auf der Blaulichtmeile. Die weiteste Anfahrt haben die

Kameraden der hessischen Stadt Neu-Isenburg, sie bringen eine schwere

Drehleiter von 1975 mit. Eines der ältesten Fahrzeuge dürfe aus

Heiligenhaus kommen: Das Tanklöschfahrzeug „TLF 15“ des

Feuerwehrmuseums war das erste Fahrzeug, was die Stadt Heiligenhaus

nach dem Krieg kaufte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Heiligenhaus

Dominic Wulf

Mobil: 0151 40342626

E-Mail: presse@fw-heiligenhaus.de

http://www.fw-heiligenhaus.de/

http://www.facebook.de/fwheiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Heiligenhaus | Publiziert durch presseportal.de.