POL-MI: Vermisster Senior wohlbehalten in Vlotho aufgefunden

Bad Oeynhausen, Vlotho (ots) – Die intensive Suche nach dem

vermissten 82-Jährigen ist Dank Beteiligung der Öffentlichkeit zu

einem glücklichen Ende gekommen.

Der Vermisste wurde am Freitagmittag um kurz nach 13 Uhr durch

Anwohner in der Krückebergstraße in Vlotho erkannt. Kurz danach

konnte er nach dem Hinweis der aufmerksamen Zeugen von Einsatzkräften

der Polizei Herford und des Rettungsdienstes wohlbehalten, aber den

Umständen entsprechend geschwächt aufgefunden werden. Rettungskräfte

brachten den Mann zur weiteren Betreuung in ein Herforder

Krankenhaus. Seit der seit dem gestrigen Abend bestehenden

Vermisstensuche hatte der Senior bis zu seinem Auffinden etwa 14

Kilometer zu Fuß zurückgelegt.

Während den stundenlangen, intensiven Fahndungs- und Suchmaßnahmen

waren nicht nur Beamte der hiesigen Kreispolizeibehörde im Einsatz.

Sie erhielten Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber aus

Dortmund sowie zahlreichen Einsatzkräften der Polizei Herford, der

Bereitschaftspolizei Bielefeld und Wuppertal. Auch ein

Mantrailer-Spürhund kam zum Einsatz.

