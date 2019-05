POL-MA: Heidelberg-Altstadt: „Tausche 25 Euro gegen falschen Fuffziger“, Trickbetrüger wird gestellt, Warnung vor Geldwechseltrick

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Freitag gegen 02 Uhr fragte ein

23-Jähriger Mann zwei Männer, die sich in der Unteren Straße vor

einer Gaststätte aufhielten, ob diese ihm einen 50,- Euro Schein

wechseln könnten. Der 23-Jährige hielt dabei einen 50,- Euro Schein

zusammengerollt in seiner Hand.

Die beiden Männer legten ihre Geldscheine zusammen, hatten jedoch

nur 25,- Euro parat. Der 23-Jährige nahm daraufhin die 25 Euro,

übergab seinen zusammengerollten Fünfziger und ging mit zwei weiteren

Begleitern in Richtung Fischmarkt davon.

Zwischenzeitlich hatten die zwei Männer erkannt, dass es sich bei

dem für 25 Euro gewechselten 50-Euro-Schein um eine Fälschung

handelte. Die Männer nahmen die Verfolgung auf, konnten den

Beschuldigten und dessen Begleiter einholen. Es kam zu einem Gerangel

zwischen Beschuldigten, dessen Begleitern und den zwei Geprellten,

wobei diese leichte Verletzungen davontrugen. Die zwei Begleiter des

Beschuldigten entfernten sich, der 23-jährige Trickbetrüger konnte

schließlich der Polizei übergeben werden.

Nachdem der 23-Jährige gegenüber den Beamten falsche Personalien

angab, er keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde seine Identität

im Polizeirevier Heidelberg-Mitte zweifelsfrei festgestellt.

Gegen den 23-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl in anderer Sache

vor, er wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

