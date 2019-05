POL-OG: Rastatt – Schnelle Fahndung bringt Erfolg

Rastatt (ots) –

Nach dem Diebstahl von insgesamt vier hochwertigen Fahrzeugen in

Iffezheim und Sinzheim im Verlauf der letzten Woche, gelangen jeweils

kurz nach den Taten die Festnahmen von zwei Tatverdächtigen. Der in

der Iffezheimer Johanna-Spyri-Straße entwendete Mercedes-Geländewagen

wurde durch Fahndungskräfte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Chemnitz

am Morgen nach dem Diebstahl auf der Autobahn bei Dresden fahrend

festgestellt und gestoppt. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde nach einer

Richtervorführung in Untersuchungshaft genommen. Auch einer der in

Sinzheim entwendeten BMW konnte auf seiner Flucht gestoppt werden.

Beim Versuch, Deutschland wenige Stunden nach der Tat in Richtung

Tschechien zu verlassen, nahmen bayerische Beamte der Fahndungsgruppe

der PI Furth im Wald zunächst die Verfolgung auf. Nachdem der Fahrer

mit hoher Geschwindigkeit die Grenze durchbrochen, dann aber auf

tschechischem Hoheitsgebiet einen Unfall verursacht hatte, wurde der

21 Jahre alte Fahrer ebenfalls vorläufig festgenommen. Auch sein

weiterer Weg führte vor einen Haftrichter, der den Mann zur

Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt überstellen lies. Die

Ermittler der Kriminalpolizei Rastatt arbeiten weiter an der Frage

des Verbleibes der anderen Fahrzeuge und ermitteln zunächst gegen die

beiden litauischen Fahrer, die als Mitglieder einer überregional

tätigen Bande von Kfz-Dieben zumindest mit der Überführung der

entwendeten Fahrzeuge beauftragt gewesen sein dürften, und deren

Hintermänner.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Freitag, 17.05.2019, 16:33 Uhr:

POL-OG: Sinzheim, Kartung – Zwei BMW entwendet

Sinzheim (ots) – Nach dem Diebstahl zweier Pkw der Marke BMW in

den frühen Freitagmorgenstunden, haben die Beamten der

Kriminalpolizei in Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Im Lilienweg

und in der Rosenstraße wurden im Freien geparkte Fahrzeuge vermutlich

zwischen 2 Uhr und 5 Uhr entwendet. Bei den Autos handelt es sich um

einen BMW 420d mit Rastatter-Kennzeichen und einen 430, ebenfalls mit

RA-Kennzeichen. Eines der Fahrzeuge war mit einem

Komfort-Schließsystem ausgestattet. Die Polizei rät bei Vorhandensein

solcher Systemen, die Schlüssel im Haus nicht in der Nähe von

Außenwänden, Fenstern oder Türen aufzubewahren. Für eine weitere

kostenfreie Beratung, stehen die Beamten der Kriminalpolizeilichen

Beratungsstellen gerne bereit.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Donnerstag, 16.05.2019, 11:10 Uhr:

POL-OG: Iffezheim – Geländewägen gestohlen, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots) – Unbekannte Diebe haben in der Nacht auf

Donnerstag zwei in der Johanna-Spyri-Straße und im Mittelweg

abgestellte, hochwertige Geländewagen entwendet. Beide Autos wurden

zuvor verschlossen auf der Straße abgestellt, bevor sich die Täter

daran zu schaffen machten und sie entwendeten. Sowohl der graue Range

Rover Velar, mit Münchener-Zulassung versehen, wie auch der schwarze

Mercedes GLE, mit Rastatter-Kennzeichen waren mit

Komfort-Schließsystemen ausgestattet. Zeugenhinweise nehmen die

ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer:

0781 21-2820 entgegen.

/rs

