POL-VIE: Viersen: Eine vorläufige Festnahme und ein geklärter Einbruch

Viersen (ots) – Am Freitag, gegen 08.45 Uhr, wurden Polizeikräfte

zu einem Einbruch auf der Gerberstraße gerufen. Ein Zeuge halte einen

vermeintlichen Einbrecher in einer Tiefgarage fest. Vor Ort nahmen

die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen, einen 16-jährigen Viersener,

vorläufig fest. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der

polizeibekannte Jugendliche für den Einbruch in eine Schule auf der

Rahserstraße verantwortlich ist – wir berichteten in der Meldung Nr.

595. Die bei diesem Einbruch gestohlenen Laptops stellten die Beamten

im Zuge der Ermittlungen sicher. Die Ermittler prüfen nun, ob der

16-Jährige noch für weitere Einbrüche verantwortlich ist. /wg (612)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Viersen | Publiziert durch presseportal.de.