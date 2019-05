POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots) – Am Freitag, gegen 11.45 Uhr, fuhr eine

31-jährige Lobbericherin auf ihrem Fahrrad auf dem Radweg der alten

Bahnlinie. An der Kreuzung Sassenfeld missachtete sie vermutlich das

Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und fuhr in den Kreuzungsbereich.

Hier stieß sie mit dem Auto einer 25-jährigen Lobbericherin zusammen.

Die 31- wurde bei dem Unfall leicht verletzt. /wg (613)

