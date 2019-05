POL-RBK: Leichlingen/Wermelskirchen – drei verletzte Motorradfahrer

Leichlingen/Wermelskirchen (ots) –

Gleich drei Motorradunfälle haben sich am Donnerstagabend (23.05.)

ereignet.

Um 19.00 Uhr traf es einen 52-jährigen Bergisch Gladbacher auf der

Landstraße 409 in Wermelskirchen-Haarbach. Der Honda-Fahrer war von

Halzenberg in Richtung Kürten-Laudenberg unterwegs. Auf der

Gefällstrecke kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn

ab und landete auf einer Wiese. Bei dem Sturz erlitt er nach ersten

Erkenntnissen eine Armverletzung. Der Rettungsdienst brachte den

Schwerverletzten zur stationären Versorgung in ein Bergisch

Gladbacher Krankenhaus.

Ein Autofahrer übersah um 17.10 Uhr einen BMW-Fahrer im

Einmündungsbereich Oberpohlhausen/Paulusstraße in Wermelskirchen. Ein

35-jähriger Daimler-Fahrer aus Wermelskirchen wollte von der

Paulusstraße nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Er ließ

zunächst ein Motorrad passieren und fuhr an. Dabei übersah er einen

59-Jährigen aus Wermelskirchen, der mit seiner BMW auf der

übergeordneten Straße Unter-/Oberpohlhausen aus dem Eschbachtal

kommend in Richtung Stadt unterwegs war. Der leichtverletzte

Motorradfahrer kam zur Versorgung in das örtliche Krankenhaus. Der

Sachschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Der Daimler wurde

abgeschleppt.

In Leichlingen ereignete sich um 20.00 Uhr ein Unfall am

Kreisverkehr Neukirchener Straße/Brückenstraße. Ein 71-jähriger

Piaggio-Fahrer aus Leverkusen befand sich bereits im Kreisverkehr,

als ein 59-jähriger Leichlinger mit seinem VW von der Brückenstraße

in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei übersah der Caddy-Fahrer die von

links kommende Vespa. Der 71-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte

Verletzungen und wollte selbstständig zum Arzt gehen. Der Sachschaden

blieb mit geschätzten gut 1.000 Euro gering. (rb)

