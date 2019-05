Bundespolizeidirektion München: Mutmaßliche Schleuser bei Grenzkontrollen gestoppt – Festnahmen bei Kontrollen der Bundespolizei zwischen Chiemsee und Zugspitze

Mittenwald / Kiefersfelden / Rosenheim (ots) –

Nach wie vor registriert die Bundespolizei im Rahmen der

Grenzkontrollen allein im Grenzabschnitt zwischen Chiemsee und

Zugspitze pro Monat durchschnittlich rund zehn mutmaßliche Schleuser.

Hierzu passen auch die Festnahmen eines Italieners und eines Polen,

die offenbar unabhängig voneinander versucht haben, mehrere Personen

nach Deutschland zu schleusen. In dem in Italien zugelassenen

Fahrzeug, das die Bundespolizisten am frühen Freitagmorgen (24. Mai)

auf der B2 bei Mittenwald gestoppt hatten, befanden sich neben dem

Fahrer auch drei Pakistaner und eine Afghanin. Keiner der vier

Mitfahrer verfügte über die für den beabsichtigten Aufenthalt in

Deutschland erforderlichen Papiere. Sie wurden zusammen mit ihrem

49-jährigen Fahrzeugführer zur Bundespolizeiinspektion nach Rosenheim

gebracht. Dort werden die weiteren Ermittlungen wegen Einschleusens

von Ausländern geführt. Auf der A93 trafen die Bundespolizisten nahe

Kiefersfelden im Auto des polnischen Staatsangehörigen auf drei

Nigerianer. Auch diese konnten sich nicht ordnungsgemäß ausweisen. Da

die Migranten in der Vergangenheit bereits in Deutschland registriert

worden waren, wurden sie der zuständigen Ausländerbehörde zugeleitet.

Dort wird über deren weiteren Verbleib in der Bundesrepublik zu

entscheiden sein. Der 42-jährige Pole konnte inzwischen seine

Heimreise antreten, nachdem er wegen Einschleusens angezeigt worden

war.

Rückfragen bitte an:

Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 – 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf über 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

