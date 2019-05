BPOLD-KO: Bundespolizei setzt Hubschrauber zur Fahndung im Grenzraum zu Frankreich und Luxemburg ein

Koblenz, Saarbrücken, Kaiserslautern, Trier (ots) –

Am 23. Mai 2019, führte die Bundespolizeidirektion Koblenz in der

Zeit von 10 bis 18 Uhr im Grenzraum zu Frankreich und Luxemburg eine

Hubschraubersprungfahndung durch.

Die Hubschraubersprungfahndung ist eine, mit Einsatzschwerpunkten

durchgeführte Suche nach Personen oder Sachen, unter Verwendung von

Polizeihubschraubern als Einsatzmittel.

Zwei Hubschrauber, ein mittlerer Transporthubschrauber vom Modell

Super Puma und ein leichter Mehrzweckhubschrauber vom Modell

Eurocopter EC 155, transportierten die Kontrolltrupps der Mobilen-

Kontroll- und Überwachungseinheit schnell und dynamisch zwischen

verschiedenen Kontrollstellen, um Ausweichversuche potentieller

Straftäter auf andere Routen und Strecken aufzufangen. Diese Form der

Fahndung ist für das polizeiliche Gegenüber unberechenbar, deckt

gleichzeitig einen großen Einsatzraum ab und wirkt damit effizient.

Der Hubschraubersprungfahndung ging eine Pressekonferenz in den

Räumlichkeiten des Bundespolizeireviers und gleichzeitig gemeinsamen

deutsch-französischen Kommissariats „Goldene Bremm“ voraus.

Die Bundespolizeidirektion Koblenz, die örtlich für die

Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig ist,

identifiziert auf Grundlage einer permanenten Lagebeurteilung

Einsatz- und Kriminalitätsschwerpunkte. An diesen erkannten Einsatz-

und Kriminalitätsschwerpunkten setzt die Bundespolizei ihr Personal

zeitlich und örtlich flexibel ein. Hiermit verfolgt sie einen

raumorientierten Ansatz, das heißt sie ist in der gesamten Fläche und

nicht nur an einzelnen Punkten präsent, um so kurzfristig auf

polizeiliche Anlässe oder längerfristig auf Lageentwicklungen zu

reagieren.

Insgesamt kontrollierten gestern rund 230 Bundespolizisten über

480 Fahrzeuge und 800 Personen. Hierbei stellten sie neun Personen

fest, die unerlaubt einreisen wollten. Nach fünf Personen wurde wegen

einer Aufenthaltsermittlung gefahndet. Zudem setzten die

Fahndungskräfte zwei Haftbefehle durch. Der eine richtete sich gegen

einen 28-jährigen Kroaten, der mit einem Abschiebehaftbeschluss der

Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gesucht wurde. Der zweite gegen

einen Albaner aufgrund einer Zurückschiebungsverfügung. Ferner

stellten die Bundespolizisten Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz fest. Auch gingen

den Kontrollkräften drei Personen ohne Fahrerlaubnis ins Netz.

„Durch die Hubschraubersprungfahndung haben wir heute einen großen

Einsatzraum abdecken können und so in unserem Zuständigkeitsbereich

für Sicherheit gesorgt“, so der Präsident der Bundespolizeidirektion

Koblenz, Joachim Moritz.

