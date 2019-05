POL-NE: Polizei warnt vor dem sogenannten „Enkeltrick“ – Betrüger waren erfolgreich

Kaarst/Rhein-Kreis Neuss (ots) –

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Betrügern, die mit der

so genannten „Enkeltrickmasche“ unterwegs sind.

Ein Senior aus Kaarst fiel am Donnerstag (23.05.) dem „Enkeltrick“

zum Opfer. Gegen 11:00 Uhr, meldete sich eine weibliche Anruferin bei

dem knapp 90-jährigen Mann und gab sich ihm gegenüber als seine

Nichte aus. Die Frau schilderte dem Senioren, dringend Bargeld für

einen Hauskauf zu benötigen. Die Ausführungen klangen für den älteren

Herrn glaubhaft, da er die Anruferin tatsächlich für seine Verwandte

hielt. Weil er den gewünschten Betrag nicht zu Hause aufbewahrte,

setzte sich der Senior mit seinem Geldinstitut in Verbindung. Die

vermeintliche Nichte behauptete, das Geld nicht selbst in Empfang

nehmen zu können und so erschien verabredungsgemäß, gegen 12:00 Uhr,

eine angebliche „Freundin“ der Nichte bei dem Senioren. Vor dem

Wohnhaus des Opfers fand dann die Geldübergabe statt, anschließend

verschwand die Frau in unbekannte Richtung. Nachdem dem Opfer Zweifel

an der Angelegenheit kamen, nahm er am Nachmittag mit seiner

richtigen Nichte Kontakt auf. Hierbei stellte sich heraus, dass

unbekannte Täter erfolgreich den „Enkeltrick“ angewendet hatten. Ihre

Beute bestand aus mehreren tausend Euro. Eine Personenbeschreibung

der unbekannten Geldabholerin liegt vor: Zirka 25 bis 30 Jahre alt,

etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, dunklerer Hautteint, schmales

Gesicht, dunkle Haare, bekleidet mit Jacke und Hose. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen im Bereich der Büttgener Straße gemacht

haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei nimmt den Vorfall nochmals zum Anlass, deutlich darauf

hinzuweisen, sich nie auf eine Geldübergabe an fremde Personen

einzulassen. Rufen sie den vermeintlichen Verwandten sofort zurück

und fragen Sie nach, ob dieser tatsächlich bei ihnen angerufen hat.

Schnell wird sich klären, ob Betrüger versucht haben, an ihr Geld zu

kommen. Erfahrungsgemäß halten sich Gruppen dieser Betrüger für einen

längeren Zeitraum in einem bestimmten Gebiet auf. Daher ist nicht

auszuschließen, dass es in den nächsten Tagen zu weiteren

Betrugsversuchen kommt. Derartige Vorkommnisse sollten unverzüglich

der Polizei gemeldet werden. Angehörige von älteren Menschen, die

noch alleine in ihren Wohnungen leben, sollten mit den Seniorinnen

und Senioren über die Masche der Betrüger sprechen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss | Publiziert durch presseportal.de.