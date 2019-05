POL-NE: Wohnungseinbrecher entkommen mit Bargeld – Zeugen gesucht

Dormagen (ots) –

In Dormagen waren in der Nacht von Mittwoch (22.05.), 22:00 Uhr,

auf Donnerstag (23.05.), 05:50 Uhr, Wohnungseinbrecher in

Hackenbroich an der Siegstraße aktiv. Ihr Interesse galt einem

Reihenhaus, dessen Küchenfenster sie aufhebelten. Im Haus fiel den

Tätern unter anderem Bargeld in die Hände. Die Polizei konnte Spuren

sichern. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu

melden. Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft: Die Polizei kann

nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die

einander helfen, gibt es fast immer. Es gilt aufmerksam zu sein,

gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, wenn

Fahrzeuge oder unbekannte Personen scheinbar ziellos durch das

Wohngebiet „streifen“. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben

Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder

Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt, verständigen Sie die

Polizei. In dringenden Fällen wählen Sie die 110.

