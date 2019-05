POL-REK: 190524-2: Bienenschwarm löste Polizeieinsatz aus – Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) –

Ein Bewohner eines Hauses konnte ohne fremde Hilfe nicht sein Haus

verlassen.

Am Donnerstag (23. Mai) informierte um 15:00 Uhr ein 43-Jähriger

die Polizeileitstelle in Hürth darüber, dass er dringend sein Haus in

der Christian-Hüppeler-Straße verlassen müsse, ihm dies aber wegen

eines Bienenschwarms nicht gelänge. Das Bienenvolk erbaute ein Nest

in der Größe eines Autoreifens (Bild) in nur 45 Minuten. Polizisten

machten sich vor Ort ein Bild der Lage und informierten das

Ordnungsamt. Ein Imker fing den Schwarm gegen 16:30 Uhr ein. Den Mann

jedenfalls befreiten die Beamten aus seiner misslichen Lage, so dass

er pünktlich seinen Sohn aus der KiTa holen konnte. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis | Publiziert durch presseportal.de.