Bundespolizeidirektion München: Bundespolizist sticht sich an Spritzennadel – Drogenabhängiger flippt aus

München (ots) –

Donnerstagabend (23. Mai) hatten es Polizisten mit einem

aggressiven 34-Jährgen aus dem Drogenmilieu zu tun. Mehrfach leistete

er Widerstand gegen die Maßnahmen und griff die Beamten an. Ein

Bundespolizist stach sich an einer Spritze des an Hepatitis

C-Erkrankten und ist in ärztlicher Behandlung.

Gegen 18:30 Uhr wurde eine gemeinsame Streife der Bundes- und

Landespolizei am Münchner Hauptbahnhof (S-Bahnsteig) zu einer

gestürzten Rollstuhlfahrerin gerufen. Grundlos und provozierend

schrie ein 34-jähriger Begleiter der unverletzten Rollstuhlfahrerin

die Beamten an und nahm mehrere Pillen ein. Im weiteren Verlauf

machte der Münchner Fotoaufnahmen der Polizisten und wollte diese

entgegen den Vorschriften des Kunsturheberrechtsgesetzes, ohne deren

Einverständnis über sozialen Medien veröffentlichen, woraufhin er

aufgefordert wurde die Aufnahmen zu löschen. Da er wieder sehr

aufbrausend reagierte und sich aggressiv gegenüber den Beamten

zeigte, wurde er am Boden fixiert. Dabei verletzte sich ein

Bundespolizist an einer Spritzennadel, wovon der 34-Jährigen mehrere

gebrauchte und ungebrauchte im Socken versteckt hatte.

Um festzustellen, ob der Unterschleißheimer ansteckende

Krankheiten hat wurde ihm auf richterliche Anordnung Blut in der

Rechtsmedizin entnommen. Auch gegen diese Maßnahme wehrte er sich mit

erheblichem Widerstand und griff die Bundespolizisten u.a. mit

Fußtritten und Kopfstößen an. Wie sich herausstellte leidet der

34-Jährige unter Hepatitis C. Der betroffene Bundespolizist wird in

den kommenden Wochen ärztlich begleitet und sozialmedizinisch

betreut.

Gegen den einschlägig bekannten 34-Jährigen ermittelt die

Bundespolizei wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen

Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

